Ongehuwde vrouwen gaan aan het 'haanslaan' in Zussen

video Twintig ongehuwde vrouwen hebben gisteren tijdens de augustuskermis in Zussen traditiegetrouw geprobeerd de kop van een dode haan in één zwaai af te sabelen. Omdat er de voorbije jaren commotie ontstond rond de 130-jaar oude traditie, hebben alle betrokken partijen ook een charter ondertekend die de regels voor het 'haanslaan' vastlegt.

Al bijna 130 jaar vindt op de augustuskermis in Zussen het haanslaan plaats. Ook gisteren werd die oude traditie in ere gehouden. Zowel muziekmaatschappij 'De Broederband' (alias de Fritsen) als 'Vreugd en Deugd' (alias de Dorussen) organiseerden een haanslaan-evenement. Daarbij wordt een dode haan ondersteboven in een rieten korf gehangen. Twintig ongehuwde meisjes proberen geblinddoekt de kop van de haan met één rake zwaai af te sabelen. De haan wordt daarna verloot onder mannen. De gelukkige winnaar mag de haan mee naar huis nemen om op te eten.



Charter

Bij de gemeente liep echter een klacht binnen over het niet naleven van de wet op dierenwelzijn. "Je mag immers geen dieren doden voor het plezier", legt schepen Marina Pauly uit. Daarom ging het gemeentebestuur met alle partijen rond de tafel zitten. Het resultaat is een charter dat het haanslaan als erfgoed beschermt. Gisteren werd het charter ondertekend op neutraal terrein, precies tussen de twee stamcafés van beide muziekmaatschappijen in.



Erkende poulier

Voortaan mag het haanslaan enkel nog plaatsvinden onder bepaalde voorwaarden. "De haan mag niet meer gestolen worden bij iemand van de andere harmonie", licht Pauly toe. "De haan moet gekocht worden bij een erkende poulier. De harmonies moeten dat schriftelijk kunnen bewijzen. Bovendien moet de haan de dag zelf geslacht worden en na afloop geconsumeerd worden. Verder engageren de twee harmonies zich om het haanslaan te blijven organiseren." Het charter geldt als pilootproject in Vlaanderen. "We hebben alle partijen verzoend zodat het haanslaan als vanouds kan blijven doorgaan", aldus burgemeester Mark Vos.