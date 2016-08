Door: redactie

29/08/16 - 22u15 Bron: VRT

Het Canvas-programma 'De afspraak' heeft reporter Karine Claassen naar het strand van Blankenberge gestuurd met boerkini.

Ze is zelf geen moslima en ze draagt nooit een boerkini. "Maar ik wel proberen te weten hoe dat voor hen voelt, zo'n dag op het strand", zegt Claassen. De journaliste voelt zich in het kledingstuk nogal bekeken. "Hoewel niemand er me op aanspreekt, voel ik hoe ze fluisteren."