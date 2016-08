Schepen die 3 keer betrapt werd op rijden onder invloed neemt ontslag

Door: Kelly Coucheir

Brasschaat Brasschaats schepen en advocaat Tom Versompel (N-VA), één van de vier schepenen die onlangs nog tegen de lamp liep voor rijden onder invloed van alcohol, neemt afstand van zijn mandaat. Dat werd bekendgemaakt tijdens de gemeenteraad. Versompel werd in anderhalf jaar tijd maar liefst drie keer betrapt voor rijden onder invloed, waarvan twee keer op één avond.

Versompel (60) blijft schepen tot er een opvolger is gekozen. Hij heeft zich nooit publiekelijk verontschuldigd. Wat de officiële reden is voor zijn ontslag is niet geweten. Allicht is het feit dat hij voor de derde keer tegen de lamp liep en de bijhorende persaandacht de oorzaak.



"De reden voor zijn ontslag heeft hij meegedeeld aan de voorzitter van de gemeenteraad. Het is nu aan de gemeenteraad om de verkiezing voor de nieuwe schepen in te leiden en dat moet binnen de twee maanden gebeuren", zegt gemeentesecretaris Ward Schevernels.



Versompel kwam in de gemeenteraad in beeld nadat voormalig schepen van Ruimtelijke Ordening, Lokale Economie en Toerisme Philip Cools als als kabinetsmedewerker met Jan Jambon mee naar Brussel ging. Versompel volgde Cools op als schepen in Brasschaat en nam diens takenpakket volledig over. Wie de nieuwe schepen voor onder andere Ruimtelijke Ordening wordt, is nog niet geweten. Komt Cools terug naar Brasschaat of krijgen we een nieuw gezicht te zien?