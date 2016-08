Termont op de rooster gelegd in Optima-commissie

Sabine Van Damme

Sinds 19 uur wordt in het Gentse stadhuis burgemeester Daniël Termont ondervraagd over zijn contacten met de gevallen bankier Jeroen Piqueur en zijn al dan niet kosjere contacten met de Optima-bank. Termont laat zich hierbij bijstaan door zijn advocaat, meester Devers.

Over die aanwezigheid werd lange tijd gepalaverd. Termont liet aanvankelijk enkel weten dat de plaats waar hij zit hem toegewezen is, en dat hij daar niet graag zit. Daarmee reageerde hij op Vlaams Belanger Johan Deckmyn die sneerde dat Termont zich in een slachtofferrol wentelde door opzij op een 'beklaagdenbankje' te gaan zitten.



Pas om 19u55 kwam Termont aan het woord. Hij las zijn verklaring af, wat niet zijn stijl is. Voor het eerst lichtte Termont toe wat hij bedoelde met "onvoorzichtig geweest" in mijn contacten met Jeroen Piqueur van Optima Bank.



"Ik heb het over 2 contacten die mogelijks als onvoorzichtig kunnen worden beschouwd. In maart 2004 en 2005 ben ik naar de vastgoedbeurs Mipim in Cannes gereisd, met een vliegtuig dat door Jeroen Piqueur was gecharterd. Ook in 2006 vloog ik mee met een vliegtuig gecharterd door Piqueur, toen naar Londen, naar een congres over de toekomst van voetbalstadions. Dat kaderde toen in de publiek private ontwikkeling van het Arteveldestadion, waarbij Optima het private deel zou ontwikkelen. Die deal sprong uiteindelijk af, en Ghelamco redde toen de meubelen."



De commissie is vrij toegankelijk, maar slechts een 30-tal Gentenaars tekent ook effectief present, buiten dan de commissieleden zelf en de pers.