29/08/16 - 19u31

De brandstichting in het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminoliogie (NICC) doet heel wat vragen rijzen. Wat was het doel van de daders en waarom viseerden ze bepaalde ruimtes in het gebouw? Het waren vooral de laboratoria, waarin heel wat forensisch onderzoek wordt gedaan, die doelwit waren.