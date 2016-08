Door: redactie

Reddingswerkers hebben vanmiddag het lichaam van de achtjarige Anthony gevonden in de Samber. Dat is bevestigd aan VTM NIEUWS. Het jongetje was zaterdag uit een plezierboot gevallen. Sindsdien ontbrak van hem elk spoor.