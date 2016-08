Chauffeur raakt bedolven onder lading gasflessen

Door: redactie

29/08/16 - 18u18 Bron: Belga

Oud-Turnhout Een vrachtwagenchauffeur is zwaargewond geraakt toen hij bedolven raakte onder een lading gasflessen in Oud-Turnhout. Hij werd overgebracht naar het Sint-Elisabethziekenhuis, maar verkeert niet in levensgevaar.