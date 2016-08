Vierde verdachte schietpartij Moorslede vrijgelaten

Door: redactie

Een 26-jarige man uit Dadizele wordt vandaag in vrijheid gesteld door de Ieperse onderzoeksrechter. Hij werd drie dagen na de feiten aangehouden op verdenking van doodslag op een 20-jarige Antwerpenaar. "Mijn cliënt was op het ogenblik van de feiten niet aanwezig", zegt zijn advocaat Michiel Hoet.

In totaal werden in het dossier al zeven verdachten opgepakt en aangehouden. Twee Antwerpenaren, vrienden van het slachtoffer Elias K. (20), en een man uit Gent werden eerder al vrijgelaten. Er zitten nog drie personen in de cel: twee mannen uit Moorslede en een uit Menen.



"Na verder onderzoek blijkt dat de verklaringen van mijn cliënt over zijn tijdsgebruik correct zijn. Hij was niet op de plaats van de feiten. Getuigen kunnen dat verklaren. De onderzoeksrechter heeft een beschikking tot invrijheidsstelling uitgeschreven. Er is geen beroep van het parket mogelijk. Hij wordt dus snel vrijgelaten", aldus Hoet.



Net als de eerdere vrijgelaten verdachten zal T.D. (26) zich aan een aantal voorwaarden moeten houden.