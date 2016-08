Tot een uur file op Antwerpse ring na ongeval met vrachtwagen

Door: redactie

29/08/16 - 17u00 Bron: Belga

© twitter @verkeerscentrum.

Op en naar de Antwerpse ring staan verschillende files door een ongeval in Borgerhout met een vrachtwagen en een personenwagen. Het Vlaams Verkeerscentrum raadt weggebruikers aan de Antwerpse ring zoveel mogelijk te mijden. De rijbaan is inmiddels vrijgemaakt.

Omstreeks 15.15 uur vond ter hoogte van Borgerhout een aanrijding plaats tussen een vrachtwagen en een personenwagen. Een tijdlang waren drie van de vijf rijstroken afgesloten voor het verkeer, waardoor meteen aanzienlijke files ontstonden, onder meer vanaf Zwijndrecht op de E17, vanaf het viaduct in Wilrijk op de A12 en op de E19 vanaf de afrit UZA. Weggebruikers verloren op de ring een uur.



"Sinds 15.50 uur zijn opnieuw vier van de vijf rijstroken vrij. Wel gaat de file niet meteen opgelost zijn", zegt woordvoerder van het Vlaams Verkeerscentrum Peter Bruyninckx. "We raden weggebruikers aan weg te blijven van de Antwerpse ring. Verkeer van west naar oost en omgekeerd kan beter via Brussel omrijden."