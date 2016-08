Genkenaar in de cel voor teeltinstallatie met 900 wietplanten

Door: redactie

De onderzoeksrechter in Tongeren heeft zaterdag een 32-jarige man uit Genk aangehouden en opgesloten op verdenking van cannabisteelt. De verdachte kon gelinkt worden aan een professionele cannabisplantage, die de lokale politie MidLim vorige week maandag aantrof in een woning aan de Plaggenstraat in Genk. De oogst van 900 planten lag nog in het huis te drogen.