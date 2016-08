Sean Dhondt bevestigt live bij 'Sam en Heidi' dat hij Peking Express zal presenteren op Q2!

Door: redactie

Dat Q2 Peking Express gaat uitzenden staat vast. Maar nu is ook de presentator bekend: Sean Dhondt trekt naar Azië om het avontuur van de liftende duo's te volgen. Sean vertelde dit aan zijn Qmusic-collega's Sam De Bruyn en Heidi Van Tielen, het nieuwe ochtendduo. De inschrijvingen voor het programma zijn ook vanmorgen door Sam & Heidi afgesloten. Er kwamen meer dan 4000 inschrijvingen binnen. Sean Dhondt: "Moest ik kunnen, ik had me zelf ingeschreven om mee te doen. Ik ben zelf een aantal jaren geleden door Amerika rondgetrokken als muzikant zonder geld en af en toe al liftend. Dat was echt een onwaarschijnlijk avontuur dat ik voor de rest van mijn leven meedraag. Dus ik kan me inbeelden dat dat ook zo gaat zijn voor de duo's die samen met mij naar Azië vertrekken. Ik ben trouwens enorm blij met die bestemming, want ik zou elke dag Aziatisch kunnen eten. Dus mij hoor zeker je niet klagen!" De rode draad van Peking Express blijft ongewijzigd: verschillende duo's racen al liftend met één euro per dag dwars door heel wat landen om als eerste de finaleplek te bereiken. De duo's zijn hierdoor volledig afhankelijk van de lokale bevolking en elkaar. Dat ze door Azië gaan reizen en dat Sean het programma presenteert staat vast. Wat de exacte locaties zijn en welke andere nieuwigheden er zijn blijft nog een geheim. De opnames vinden dit najaar plaats. Peking Express wordt geproduceerd door het productiehuis 100.000Volts en is een co-productie met de Nederlandse zender Net5. Sean krijgt het gezelschap van de Nederlandse presentator Rik van de Westelaken om het programma te presenteren.