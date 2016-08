Lichaam van vermiste jongen (8) gevonden in Samber

Bewerkt door: Redactie

Reddingswerkers hebben vanmiddag het lichaam teruggevonden van de 8-jarige Anthony. De jongen was zaterdagavond van een plezierboot in de Samber gevallen.

Afgelopen weekend werd al intensief naar het kind gezocht, maar zonder resultaat. Vandaag werden de zoekacties hervat in Lobbes, en werd het levenloze lichaam van de jongen aangetroffen.



Volgens de eerste elementen zou de 8-jarige Anthony op het voorste deel van de boot gespeeld hebben en zou hij uitgegleden zijn. Een klein meisje dat hem vergezelde, zou getuige zijn geweest van de val.



De ouders merkten de verdwijning van Anthony pas vele minuten later op. Nadat ze meermaals op en af hadden gevaren, verwittigden ze de hulpdiensten, maar ze konden de exacte plaats niet aanduiden waar het kind in het water was terechtgekomen.



Volgens het parket van Charleroi was er geen enkel reddingsvest aan boord van de boot. Het parket heeft een onderzoek geopend wegens onvrijwillige doodslag, door gebrek aan vooruitziendheid of voorzorgen.