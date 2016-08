Alerte moeder voorkomt ontvoering 4-jarig zoontje

Door: Toon Verheijen

29/08/16 - 16u33

© federale politie.

Hoogstraten Een onbekende man heeft op dinsdag 16 augustus 2016 omstreeks 17.00 uur getracht een vierjarig jongetje mee te lokken in Hoogstraten.

Het kind speelde in de voortuin en werd aangesproken door een man. Hij bood het kind snoepjes aan en stelde voor om bij hem thuis naar de hondjes te gaan kijken. De moeder hoorde dat haar kind werd aangesproken en opende het raam. De onbekende man schrok en wandelde weg door de Postweg in de richting van de 's Boschstraat.



De man heeft een getinte huidskleur, is ongeveer 40 jaar oud en 1m80 lang. Hij heeft een verzorgd uiterlijk met kort donker haar en een slank postuur.



Hij sprak het kind aan in het Vlaams en was gekleed in een jeans, een transparant wit hemdje zonder mouwen en een rechtopstaand vouwkraagje.



Hebt u meer informatie over dit feit, gelieve dan contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 300.