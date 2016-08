Een op de drie Brusselaars heeft inkomen onder armoedegrens

Door: redactie

Ongeveer een derde van de Brusselaars (30,9 procent) moet rondkomen met een inkomen onder de armoederisicogrens. Daarmee ligt het armoederisico in Brussel duidelijk hoger dan in Wallonië (18,3 procent) en Vlaanderen (11,1 procent). Dat blijkt uit de Brusselse Welzijnsbarometer 2015 van het Brusselse Observatorium voor Gezondheid en Welzijn.

De Welzijnsbarometer is een onderdeel van het Brussels Armoederapport 2015. De barometer brengt de socio-economische situatie van de Brusselaars in kaart.



De barometer bevestigt de alarmerende armoedecijfers in Brussel. Bijna vier op de tien Brusselaars (38,4 procent) loopt "een risico op armoede of sociale uitsluiting" en een derde van de Brusselaars (30,9 procent) heeft een inkomen onder de armoedegrens.



Het is geen verrassing, maar vooral in gezinnen zonder werk loopt dat risico op. Een kwart van de Brusselse kinderen en jongeren (25,7 procent) groeit trouwens op in een huishouden zonder inkomen uit werk. En bijna een kwart van de Brusselse bevolking op actieve leeftijd (18-64 jaar) heeft recht op een vervangingsinkomen of bijstandsuitkering.



Onderwijs en huisvesting

Ook andere cijfers zijn weinig rooskleurig. Zo verlaat één op de zes mannelijke jongeren vroegtijdig de schoolbanken, dus zonder diploma secundair onderwijs. Bij jonge vrouwen is dat één op de tien. Verder blijkt huisvesting steeds problematischer te worden voor personen met een laag inkomen. De gemiddelde huurprijs stijgt en het aantal gezinnen op de wachtlijst voor een sociale woning is opgeklommen naar ruim 44.000. Er wordt aan minder dan de helft (44,9 procent) van de vraag voldaan.



Er is ook een impact op gezondheidsvlak. Wie in armoede zit, loopt een hoger gezondheidsrisico en leeft gemiddeld minder lang. Zo is het verschil in levensverwachting tussen de inwoners van de armste en de meest gegoede Brusselse gemeenten 2,9 jaar voor mannen en 2,5 jaar voor vrouwen.