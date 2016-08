Vlaanderen start globaal actieplan tegen cyberpesten

Bewerkt door: Laurence Schoukens

Er komt een globaal actieplan in de strijd tegen cyberpesten in Vlaanderen. Dat zegt Vlaams parlementslid Vera Jans (CD&V).

Zo'n globale aanpak komt volgens de CD&V-politica geen dag te vroeg. "Met de toename van onlinecommunicatie, is ook cyberpesten stevig doorgedrongen in het dagelijkse leven", zegt Jans. Het probleem mag volgens haar niet onderschat worden. "Cyberpesten komt bijzonder veel voor, want het kan anoniem en stopt nooit. Daarom heeft het voor veel slachtoffers zo'n grote impact."



Jans dringt in het Vlaams Parlement al langer aan op een globale aanpak. Nu ligt er een actieplan op tafel met bestaande en nieuwe maatregelen en acties. Zo is er onder meer de lancering van de campagne, het actieplan 2016-2018 en het platform 'No Hate Vlaanderen' om kinderen en jongeren weerbaar te maken en actie te ondernemen tegen on- en offline haatspraak.



Mediaopvoeding

Daarnaast lanceert het Kenniscentrum Mediawijsheid in de tweede helft van 2016 een online platform voor ouders over mediaopvoeding. Ouders zullen tips en informatie kunnen raadplegen over hoe ze moeten omgaan met de problematiek. De Vlaamse Onderwijsraad lanceert ook een 'Platform voor Pesten en Welbevinden' voor scholen. Voorts is er de campagne 'Time Out tegen Pesten'. Die loopt tot 2017 en moet de sportsector informeren en aanmoedigen om te werken rond pestvrije omgevingen.



Katia Segers, Vlaams parlementslid van oppositiepartij sp.a, moet toch de wenkbrauwen fronsen bij het lezen van de communicatie van Jans. "Ik heb in juni een resolutie rond cyberpesten ingediend, maar die is weggestemd. Men wilde ook geen hoorzittingen of een gedachtewisseling met de minister omdat men vond dat de minister al voldoende deed", zegt Segers. "En nu zegt Jans dat het plan geen moment te vroeg komt. Dat is nogal tegenstrijdig".



Constructief debat

Segers: "Ik ben blij dat ook de CD&V-fractie eindelijk inziet dat er dringend actie nodig is. We hopen dat er met deze aankondiging nu wel animo bestaat om over de partijgrenzen heen een constructief debat te voeren." Zelf heeft Segers het actieplan nog niet gezien, maar ze zegt benieuwd te zijn naar welke punten erin zijn opgenomen. "Wat ik hier lees, overtuigt me niet. Het lijkt me allemaal nogal versnipperd, zonder extra middelen, zonder overleg met de sector en zonder federaal overleg. De focus lijkt ook vooral op kinderen en jongeren te liggen terwijl ik ook aandacht vraag voor pesten onder volwassenen".