Faciliteitengemeenten blijven verfransen

Door: redactie

29/08/16 - 15u26 Bron: Belga

© belga.

De Franstaligheid in de faciliteitengemeenten is de afgelopen vijf jaar toegenomen. Dat blijkt uit cijfers die de FOD Financiën verstrekt op vraag van Kamerlid Barbara Pas (Vlaams Belang).

Barbara Pas, Kamerlid voor Vlaams Belang © photo news.

Barbara Pas baseert zich op de aanslagbiljetten van de personenbelasting, die in het Frans of het Nederlands worden verstuurd. Tussen 2010 en 2015 daalde het aantal Nederlandstalige aanslagbiljetten van 13.324 tot 12.041. Het aantal Franse biljetten steeg in dezelfde periode van 31.624 naar 32.525. Vooral uit Sint-Genesius-Rode verdwenen veel Vlamingen.



Vlaams Belang pleit voor een kordater voorrangsbeleid voor Vlaamse gezinnen bij de toewijzing van sociale woningen, betaalbare huizen en bouwgronden. Pas wil ook dat de faciliteiten worden afgeschaft, anders zullen de Vlamingen volgens haar noodgedwongen blijven uitwijken.