N-VA wil dan tóch geen boerkiniverbod: "Juridisch niet haalbaar"

29/08/16 - 13u35 Bron: vtmnieuws.be

video De N-VA wil dan toch geen algemeen verbod op het dragen van een boerkini. Dat is zopas beslist op een bijeenkomst van het partijbureau. Twee weken geleden pleitte N-VA-parlementslid Nadia Sminate wel nog voor een verbod.

'Een staat kan gelijkheid niet in onbeperkte mate opleggen aan mensen die deze gelijkheid niet willen' N-VA-voorzitter Bart De Wever

De boerkini verhit niet alleen de gemoederen in Frankrijk. Ook in Vlaanderen wordt er gediscussieerd over het badpak dat het hele lichaam bedekt. Afgelopen week uitte de N-VA zich als voorstander van een volledig verbod, zowel op de stranden als in het zwembad. "Ik geloof niet dat vrouwen in naam van het geloof met zo'n gedrocht op het strand willen rondlopen", zei N-VA-parlementslid Nadia Sminate daar toen over. Maar daar komt de partij nu op terug.



"Het partijbestuur is unaniem in zijn afwijzing van het boerkini als een symbool van de ongelijkheid tussen man en vrouw", zegt partijvoorzitter Bart De Wever. "We staan ook achter het verbod dat in de meeste zwembaden van kracht is, maar een algemeen verbod is een brug te ver en juridisch ook niet haalbaar. Een staat kan gelijkheid niet in onbeperkte mate opleggen aan mensen die deze gelijkheid niet willen."