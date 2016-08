Bezoeker dancing Menen in coma na slagen van security

Door: redactie

29/08/16 - 13u30

In de nacht van zaterdag op zondag is een bezoeker van een dancing in Menen ernstig gewond geraakt nadat hij slagen had gekregen van iemand van de security. Het slachtoffer wordt in een kunstmatige coma gehouden. Dat meldt de Kortrijkse afdeling van het parket West-Vlaanderen.