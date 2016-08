Roemeen zwaargewond bij ongeval met kusttram

Bewerkt door: Redactie

Bij een ongeval met de kusttram is gisteravond een 37-jarige Roemeen uit Knokke-Heist levensgevaarlijk gewond geraakt. Dat bevestigen het parket van West-Vlaanderen afdeling Brugge en De Lijn West-Vlaanderen. Tijdens het oversteken kwam P.C. in Knokke-Heist met zijn fiets onder de tram terecht.

Rond 20.15 uur wilde het slachtoffer oversteken aan de Elizabetlaan, ter hoogte van de Polderstraat. De trambestuurder zag de man op de oversteekplaats en begon te claxonneren. Op dat moment moet P.C. geschrokken zijn, want hij bleef gewoon staan. Bij de aanrijding liep het slachtoffer een schedeltrauma en ernstige verwondingen aan zijn benen op. De Roemeen verkeerde even in levensgevaar, maar zijn toestand is ondertussen stabiel.