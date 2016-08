Door: redactie

Het NICC bestaat uit twee diensten. De dienst Criminalistiek identificeert en analyseert sporen van verdachten. De dienst Criminologie onderzoekt hoe het strafrechtelijke systeem functioneert. Het belangrijkste is dat in de gebouwen van het NICC ook het gerechtslabo gelegen is. Dat is een belangrijke plek omdat er sporenonderzoek wordt gedaan. Daarom wordt er ook de nationale databank met DNA-gegevens bijgehouden. Die gegevens zijn dan ook erg belangrijk voor gerechtelijk onderzoek.