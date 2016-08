Door: redactie

29/08/16 - 11u55 Bron: vtmnieuws.be

video

In het Nationaal Instituut voor Criminologie en Criminalistiek (NICC) in Neder-Over-Heembeek is vannacht "een criminele brand" gesticht. Volgens onze informatie was het doel van de brand mogelijk om bewijsmateriaal te vernietigen, omdat in het gebouw ook dossiers van het gerechtslabo aanwezig zijn. In de nasleep zijn intussen vijf personen in de onmiddellijke omgeving van het NICC opgepakt. Dat zegt het parket van Brussel op een persconferentie.