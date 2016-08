Di Rupo wil vierdagenwerkweek met behoud van loon

Door: redactie

Elio Di Rupo wil een werkweek van vier dagen invoeren met behoud van loon. Dat zei hij vanochtend bij radiozender Bel-RTL. Zoals het er nu voorstaat gaan we enkele decennia terug in de tijd, vindt de PS-voorzitter.

Elio Di Rupo heeft het niet begrepen op de economische maatregelen die de regering-Michel neemt, zoals de flexibeler werkweek. "De loop van de geschiedenis gaat eerder in de richting van kortere werktijden met behoud van loon", aldus Di Rupo. De voorzitter belooft binnenkort concrete voorstellen uit te werken.



De PS'er heeft het voorts niet begrepen op de nieuwe discussie rond het loonplafond voor overheidsmanagers. Nu de regering op zoek moet naar een nieuwe spoorbaas stelt N-VA het nut van het plafond van 290.000 euro in vraag. "Onfatsoenlijk", vindt Di Rupo. "Wat is de rechtvaardiging van zulke vergoedingen", vraagt hij.