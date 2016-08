Docu over Arno en negen andere Belgische titels op Film Fest Gent

Door: redactie

Film Fest Gent Film Fest Gent toont op zijn 43ste editie tien Belgische titels in verschillende secties, waaronder de première van een documentaire over rockzanger Arno Hintjens. Ook de herontdekte animatiefilm "Jan zonder Vrees" (Jef Cassiers) staat op het programma, zo meldt Film Fest Gent.

Van 'Beau Séjour', een tiendelige dramareeks voor Eén over een vermoord meisje dat haar eigen moordzaak moet oplossen (Nathalie Basteyns & Kaat Beels), worden twee afleveringen getoond. Verder gaat ook 'My First Highway' (Kevin Meul), een verhaal dat zoekt of een jongen kan weerstaan aan het avontuur waarin zijn vakantieliefde hem meesleurt, in Belgische première.



Voor vijf andere films gaat het om de première op Belgische bodem, want ze zullen al eerder in het buitenland op het witte doek te zien zijn. Dat is het geval voor 'Le Ciel Flamand' (Peter Monsaert), dat draait rond een dramatische gebeurtenis die de band in een driegeslacht onder druk zet, 'Home' (Fien Troch), over een groep tieners en volwassenen die hen omringen en de moeilijkheden om elkaar te begrijpen, en "King of the Belgians" (Peter Brosens & Jessica Woodworth), over de koning en zijn entourage die in het buitenland geconfronteerd worden met het uiteenvallen van België. Ook 'Noces' (Stephan Streker), dat draait rond de achttienjarige Pakistaanse Zahira die zwanger is en haar baby wil houden, zal er te zien zijn.



Opvallend is dat Film Fest Gent ook de herontdekte animatiefilm toont over de Vlaamse folklorefiguur 'Jan zonder Vrees' (Jef Cassiers) uit 1984.



Het 43ste Film Fest Gent loopt van 11 tot en met 21 oktober.