Ex-vriendje schiet tienermeisje en haar vader dood in Libramont

29/08/16 - 10u42

Een vader en zijn dochter van 16 jaar zijn gisterenavond doodgeschoten in hun woning in Wideumont (Libramont-Chevigny). Dat heeft het parket van Luxemburg vandaag gemeld. Het parket bevestigt hiermee een bericht van de krant l'Avenir. De dader is het ex-vriendje van het meisje.