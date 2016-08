"Zou er link zijn tussen narcisme en racisme?" Deze tweet van Siegfried Bracke beroert de gemoederen

redactie

29/08/16 - 10u46

Zou er in een zeldzaam geval link kunnen zijn tussen narcisme en racisme? Is nieuws MAKEN de bedoeling? Of is het vooral zelf nieuws ZIJN? — Siegfried Bracke (@sthbracke) August 29, 2016

Siegfried Bracke stuurde vanochtend deze tweet de wereld in: "Zou er in een zeldzaam geval link kunnen zijn tussen narcisme en racisme? Is nieuws MAKEN de bedoeling? Of is het vooral nieuws ZIJN?" Hiermee verwijst Bracke naar VRT-journalist Riadh Bahri, die afgelopen weekend Twitter vaarwel zei nadat hij te vaak te maken kreeg met racisme.

Riadh Bahri © VRT. "De scheldwoorden vliegen in het rond. Mijn afkomst staat voor het eerst sinds mijn tienerjaren - toen ik op de speelplaats nog bruine aap werd genoemd - ter discussie. Veel mensen sturen haatberichten enkel en alleen omdat ik journalist ben. Omdat de VRT mijn werkgever is. Omdat mijn naam Riadh is", vertelde Bahri, die Tunesische roots heeft, gisteren in een bericht bij zijn laatste tweet. Lees ook Bracke: "Lijkt alsof Termont heel wat mispeuterd heeft" Persoonlijke boodschap: waarom mn Twitter in slaapmodus gaat vr onbepaalde duur. Dank vr de voorbije 7 jaar! #twexit pic.twitter.com/MWGn3WbdYi — Riadh Bahri (@Riadh_B)

Racisme lag dus aan de basis van de 'Twexit' van Bahri, maar daar is Siegfried Bracke, zelf ooit VRT-journalist, niet zo zeker van. "Zou er in een zeldzaam geval link kunnen zijn tussen narcisme en racisme? Is nieuws MAKEN de bedoeling? Of is het vooral nieuws ZIJN?" tweette de Kamervoorzitter vanochtend. Zijn tweet werd meteen op veel verbolgen reacties onthaald.