Wat doet het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie?

MM

29/08/16 - 10u44 Bron: fgov

In het Nationaal Instituut voor Criminologie en Criminalistiek in Neder-Over-Heembeek is vannacht een "criminele brand gesticht". © belga.

NICC Het NICC haalt veel uit weinig. Het is de nogal raadselachtige slagzin op de site van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie, waar vannacht een "criminele brand" werd gesticht. Maar wat doet het onafhankelijke wetenschappelijke instituut precies?

Zaken als de Bende van Nijvel gaven het belang van forensisch onderzoek een duwtje in de rug. © DM. Op 5 november 1971 werd met een Koninklijk Besluit het Nationaal Instituut voor Criminalistiek opgericht. Het doel? Naar het voorbeeld van Scotland Yard en andere politiediensten een onafhankelijke, wetenschappelijke ondersteuning bieden aan het gerechtelijk onderzoek. De dienst bleek eerst een lege doos, maar daar brachten de Bende van Nijvel en het CCC verandering in. In 1994 werd de dienst verruimd tot het vakgebied van de criminologie en kwam er in de naam een tweede C bij.



Criminalistiek, criminologie, what's in a name? Er is wel degelijk een groot verschil tussen de twee. De criminalistiek spitst zich toe op de fysieke bewijslast en probeert via wetenschappelijk onderzoek de daders van misdrijven op te sporen. Denk CSI zonder drama en met een vleugje realisme. De vaak miniscule sporen die ze onderzoeken omvatten onder andere DNA, haren en kruitsporen. Veel uit weinig halen dus.