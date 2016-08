Bestuurder (24) kritiek na botsing tegen verlichtingspaal

Koen Moreau

Een jonge chauffeur (24) is afgelopen nacht levensgevaarlijk gewond geraakt toen hij met zijn zware BMW van de weg ging in het Oost-Vlaamse Lede. De man ging iets voor 2 uur om onduidelijke reden in de Smetledestraat van de weg af, raakte eerst een tuinmuurtje en een brievenbus om tot stilstand te komen tegen een verlichtingspaal. Die brak door de klap af, maar bleef ter plaatse hangen aan de elektriciteitskabels.



De jongeman strompelde nog uit zijn auto waarna hij neerviel op de oprit van een huis. Hij werd met levensgevaarlijke verwoningen onder begeleiding van een MUG-team naar het Aalsters Stedelijk Ziekenhuis gevoerd. De straat bleef door het ongeval tot na 6 uur afgesloten voor het verkeer.