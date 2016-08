Bracke: "Lijkt alsof Termont heel wat mispeuterd heeft"

Door: redactie

"We hebben de Optima-commissie in de Gentse gemeenteraad unaniem opgericht. Nu zien we dat de advocaat van de burgemeester een brief heeft geschreven als advocaat van een cliënt die heel wat heeft mispeuterd." Dat zei de Gentse N-VA-fractieleider Siegfried Bracke maandagochtend op Radio 1. Bracke doelt op de brief die de wettelijkheid van de ad-hoccommissie in vraag stelt.