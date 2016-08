"Aanslag" op Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie in Brussel

Door: redactie

Afgelopen nacht heeft zich een explosie voorgedaan aan het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC) in Neder-Over-Heembeek. Daarbij zijn geen gewonden gevallen. Volgens meerdere bronnen gaat het om een bomauto. Een wagen zou iets na 2 uur de site zijn binnengedrongen, vervolgens was er de explosie gevolgd door een brand. "Het gaat duidelijk om kwaad opzet", zegt de Brusselse brandweer. Voorlopig wijst niets in de richting van een terreurdaad, meldt het parket.

De feiten deden zich voor rond 2.15 uur. Toen zou een wagen door drie omheiningen rond het NICC gereden zijn en vlak bij de laboratoria van het NICC tot ontploffing zijn gebracht. Woordvoerder Pierre Meys van de Brusselse brandweer meldt dat twee brandweerploegen ter plaatse werden gestuurd om het vuur te bestrijden. Er vielen geen gewonden, maar de schade zou aanzienlijk zijn.



Het Brusselse parket wil voorlopig enkel bevestigen dat er een ontploffing heeft plaatsgevonden en dat het onderzoek naar de oorzaak nog aan de gang is. "Het NICC heeft heel wat belangrijke informatie, maar voorlopig hebben we geen enkele aanwijzing die wijst in de richting van terrorisme", zegt Ine Van Wymersch. "Het is voorbarig om die piste naar voor te schuiven, maar ze wordt wel onderzocht."



Explosieven

Directeur Jan De Kinder van het Nationaal Instituut voor Criminologie (NICC) bevestigt aan onze redactie dat er vannacht een criminele brand is geweest. Op het moment van de feiten was er niemand aanwezig. Op dit moment is de brandweer aan het nablussen. Door de schade kan het gebouw voorlopig niet betreden worden.



Een bron binnen het NICC bevestigt dat er explosieven zijn aangetroffen en dat er heel wat schade is in de gebouwen. De politie is massaal ter plaatse.



Federale instelling

Het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie of kortweg het NICC is een federale wetenschappelijke instelling binnen de FOD Justitie. Op vraag van de gerechtelijke overheden verricht het instituut onafhankelijk onderzoek. Het identificeert en analyseert sporen van verdachten en helpt zo daders van misdrijven op te sporen en bewijslast op te bouwen. Daarnaast onderzoekt het hoe het strafrechtelijk systeem functioneert en verbeterd kan worden.