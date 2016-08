Brandstichting in gerechtslabo: "Vijf verdachten opgepakt voor verhoor"

Bewerkt door: Redactie

29/08/16 - 11u12 Bron: Belga, eigen berichtgeving

video Na de brand in het Nationaal Instituut voor Criminologie en Criminalistiek (NICC) in Neder-Over-Heembeek zijn afgelopen nacht vijf personen opgepakt. Zij worden momenteel verhoord om na te gaan of ze iets te maken hebben met de feiten, zo meldt het Brusselse parket. "Op dit moment kan nog niet bevestigd worden dat het gaat om een daad van terrorisme, maar alle pistes worden onderzocht", zegt parketwoordvoerster Ine Van Wymersch. "Het is wel duidelijk dat het NICC niet toevallig werd gekozen, het instituut heeft gevoelige informatie over heel wat uiteenlopende gerechtelijke dossiers."

© belga. © Baert. © belga. "De feiten vonden rond 02.00 uur plaats", zegt de parketwoordvoerster. "Verschillende daders drongen met een voertuig het terrein van het NICC binnen. Dat voertuig werd niet gebruikt als een stormram om het gebouw van het NICC zelf binnen te dringen, enkel de hekkens raakten beschadigd. De daders zijn tot bij de gebouwen geraakt, meer bepaald de vleugel waar de laboratoria zich bevinden. Op welke manier ze nadien brand gesticht hebben in het gebouw, is nog niet duidelijk."



"Het gebouw kon nog niet betreden worden, omdat het nog te gevaarlijk is, en de deskundigenonderzoeken konden dan ook nog niet uitgevoerd worden. Verschillende getuigen verklaren dat ze explosies gehoord hebben, maar waardoor die veroorzaakt werden, is nog niet duidelijk."



"Een brand kan steeds een explosie veroorzaken, zeker in een laboratorium waar heel wat stoffen aanwezig zijn die ontvlambaar of explosief zijn", klinkt het. "Voorlopig zijn er geen explosieven aangetroffen maar het is nog te vroeg om te zeggen dat er geen gebruikt zijn, de onderzoeken ter plaatse zijn nog bezig."

Verdachten Op dit moment kunnen we nog niet bevestigen dat het om een terroristische daad gaat, maar alle pistes worden onderzocht Ine Van Wymersch © Baert. © belga. Kort na de feiten werden in de onmiddellijke omgeving vijf personen opgepakt, die momenteel worden ondervraagd.



"Op dit moment kunnen we nog niet bevestigen dat het om een terroristische daad gaat, maar alle pistes worden onderzocht", aldus de parketwoordvoerster. "De locatie werd duidelijk niet toevallig gekozen. Het NICC is een wetenschappelijke instelling die gerechtelijke deskundigenonderzoeken uitvoert. Het spreekt vanzelf dat verschillende individuen baat hebben bij de verdwijning van elementen ten laste van hun gerechtelijke dossiers."



De schade aan het gebouw is aanzienlijk, maar kan nog niet worden gepreciseerd. "DOVO, de ontmijningsdienst van het leger, is nog ter plaatse. Het parket is een onderzoek gestart voor opzettelijke brandstichting en beschadiging door ontploffing. We hebben een branddeskundige aangesteld en deze zal vandaag ter plaatse gaan, samen met het parket."

Uitgebrande auto Criminele brand bij NICC, parket Bxl onderzoekt dit, verder nog geen conclusies te trekken. — Koen Geens (@Koen_Geens1) Mon Aug 29 00:00:00 MEST 2016 Een bron binnen het NICC meldt dat er heel wat schade is in het gebouw. De Vilvoordsesteenweg is afgesloten voor het verkeer en er is een veiligheidszone ingesteld. De brandweer is nog ter plaatse, samen met de technische en wetenschappelijke politie. Binnen de perimeter is een uitgebrande auto te zien.



Minister van Justitie Koen Geens liet in een eerste reactie via Twitter weten dat er een criminele brand was bij het NICC, dat het Brusselse parket de zaak onderzoekt en dat er "verder nog geen conclusies te trekken zijn".