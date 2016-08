Brand gesticht aan Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie in Brussel

Door: redactie

Vannacht is er aan het Nationaal Instituut voor Criminologie en Criminalistiek in Brussel brand gesticht. Daarbij zijn geen gewonden gevallen. Of het om een terroristische aanslag gaat, is nog niet bekend.

Directeur Jan De Kinder van het Nationaal Instituut voor Criminologie (NICC) bevestigt aan onze redactie dat er vannacht om 2.15 uur een criminele brand is geweest. Op het moment van de feiten was er niemand aanwezig. Op dit moment is de politie aan het nablussen. Door de schade kan het gebouw voorlopig niet betreden worden.



Explosieven

Een bron binnen het NICC bevestigt dat er explosieven zijn aangetroffen en dat er heel wat schade is in de gebouwen. De brandweer is massaal ter plaatse.



Er was op het moment van de feiten niemand aanwezig. De daders moesten twee hekkens passeren om op het domein te raken.



Federale instelling

Het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie of kortweg het NICC is een federale wetenschappelijke instelling binnen de FOD Justitie. Op vraag van de gerechtelijke overheden verricht het instituut onafhankelijk onderzoek. Het identificeert en analyseert sporen van verdachten en helpt zo daders van misdrijven op te sporen en bewijslast op te bouwen. Daarnaast onderzoekt het hoe het strafrechtelijk systeem functioneert en verbeterd kan worden.



