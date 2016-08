Per dag vier onveilige trucks en bussen uit verkeer geplukt

Door: redactie

29/08/16 - 05u19 Bron: Belga

© photo news.

Maar liefst één op de vijf gecontroleerde vrachtwagens en bussen op onze ­wegen valt door de mand bij een onverwachte keuring. Dat schrijven Het Nieuwsblad, de Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg vandaag. "Onaanvaardbaar", vindt Mobiliteitsorganisatie Touring. "Die chauffeurs hypothekeren de verkeersveiligheid."

Vorig jaar zijn 6.614 voertuigen uit het verkeer geplukt. Bij 21 procent, omgerekend vier per dag, waren de gebreken zo groot dat ze gewoon niet meer verder mochten rijden. Vorig jaar was dat nog het geval bij 16 procent van de voertuigen.



Gerichte controles

"Het gaat om gerichte controles: ze letten op opvallende of verdachte voertuigen. Maar dit geeft wel een correct beeld van de staat van het wagenpark", zegt Marie De ­Backer van GOCA, de koepelorganisatie van keuringscentra. "De controles zijn een efficiënt instrument om zowel het binnen- als buitenlandse vrachtverkeer, dat over onze wegen rijdt, te inspecteren", zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA).



"De controles mogen zelfs nog een stap verder gaan", aldus Touring-woordvoerder Danny Smagghe. "Ook personenauto's zouden uit het verkeer moeten geplukt worden."