Jongen (8) valt overboord: onderzoek naar nalatigheid ouders

Door: redactie

29/08/16 - 04u23 Bron: Belga

De Samber. © wikimedia.

De Cel Vermiste Personen heeft gisteren omstreeks 17 uur de zoekacties in de Samber in Lobbes tijdelijk onderbroken. De 8-jarige Anthony die er zaterdagavond van een plezierboot in de rivier viel, wordt nog steeds vermist. Het parket van Charleroi heeft inmiddels een onderzoek geopend wegens onvrijwillige doodslag, door gebrek aan vooruitzienheid of voorzorgen.

De zoekacties die zondagochtend werden hervat door de zeevaartpolitie van Zeebrugge en duikers van Civiele Bescherming van Crisnée, hebben niets opgeleverd. De bodem van de Samber werd afgetast met een sonar. Verschillende kritische punten werden onderzocht, zonder resultaat.



Het parket van Charleroi bevestigde, dat er een onderzoek is geopend voor onvrijwillige doodslag door gebrek aan vooruitzienheid of voorzorgen. De zaak is in handen van onderzoeksrechter Laurence Wauthier.



In de loop van zondagnamiddag werd een kleine reconstructie gehouden, in aanwezigheid van de ouders. Volgens de eerste elementen zou de jongen op het voorste deel van de boot gespeeld hebben en zou hij uitgegleden zijn. Een klein meisje dat hem vergezelde zou getuige geweest zijn. De ouders merkten de verdwijning van Anthony pas vele minuten later op. Nadat ze meermaals op en af hadden gevaren, riepen ze de hulpdiensten op, maar konden de exacte plaats niet aanduiden waar de val gebeurd was. Volgens het parket was er geen enkel reddingsvest aan boord van de boot.



Volgens Alain Remue, hoofd van de Cel Vermiste Personen, zijn de zoekacties na 36 uren werkzaamheden onderbroken. De zoekacties hervatten maandag met bijkomende middelen (onder meer met luchtsteun) en in een meer gerichte zone, dankzij sommige getuigenissen.