Politie mag live meekijken met bewakingscamera

Door de nieuwe ­camerawet kan de ­politie in 'real time' toegang krijgen tot privé­camera's. Premier ­Michel wil dat nu concreter maken: waar kan het en waar niet?

In de eerste plaats zouden speurders live kunnen meekijken op massa-evenementen. Premier Charles Michel (MR) schuift het veiligheidsbeleid duidelijk naar voren als topprioriteit. Hij wil er bijvoorbeeld voor zorgen dat de politie gemakkelijker toegang krijgt tot private bewakingscamera's. Hij benadrukt dat het "niet de bedoeling is om agenten te vervangen door camera's, wel om agenten en speurders extra middelen te geven om de veiligheid te verhogen".



Camerawet

Met andere woorden: extra oren en ogen voor de flikken. De regering heeft zopas de ­camerawet uit 2007 aangepast, waardoor er nu ook een wettelijk kader is voor de politie om privécamera's te volgen. Maar op welke plaatsen de politie mag meekijken in real time, moet de regering nog afkloppen, zegt het ­kabinet-Jambon. "Al is het wel de bedoeling om dat vooral op plekken toe te staan waar veel mensen zijn", klinkt het. "Denk aan festivals of marathons. Het is niet de bedoeling dat de politie elke camera automatisch kan volgen."



Bijzonder risico

Volgens het kabinet van staatssecretaris voor de Privacy Philippe De Backer (Open Vld) moeten die plaatsen een bijzonder risico voor de veiligheid inhouden. Wat bij massabijeenkomsten momenteel het geval is. De Backer benadrukt dat het respect voor privacy erg belangrijk is.



