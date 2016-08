"Pas als chauffeur zin heeft, mag ik mee"

KRISTOF VEREECKE

Sarah Willems bij het busstation in Assenede. © Kristof Vereecke .

Wie in een rolstoel zit en de bus wil nemen in Vlaanderen, kan maar beter een rit reserveren. Doe je dat niet, riskeer je dat de buschauffeur je simpelweg aan de kant van de baan laat staan. Het overkwam Sarah Willems (26) al meerdere keren, waardoor ze telkens te laat op haar werk verschijnt. "Ik heb het gevoel dubbel gestraft te worden", zegt Sarah.

Sarah Willems (26) is een vechtertje. Door een ziekte in haar kinderjaren zit ze al bijna heel haar jonge leven in een rolstoel. Toch blijft Sarah niet bij de pakken zitten. Integendeel, een tweetal maand geleden ruilde ze het ouderlijke nest in het Oost-Vlaamse Assenede voor een flatje in de Gentse binnenstad. Daar doet ze aan 'begeleid' wonen. Werken doet Sarah nog wel in Assenede. "Vrijwilligerswerk op het gemeentehuis. Ik help bij het onthaal, kleine administratieve taken... Ik wil me nuttig maken in het leven."



Dat wordt Sarah evenwel niet altijd even makkelijk gemaakt. Om op haar werk te geraken in Assenede neemt ze twee keer in de week de bus, een rit van een klein uur. Maar afgelopen maand liet een chauffeur van De Lijn Sarah al een aantal keer gewoon staan aan de halte. "De laatste keer was vorige week vrijdag. Ik was een halve dag te laat op mijn werk doordat de buschauffeur van dienst mij niet mee wilde nemen. Frustrerend. Blijkbaar is het te veel werk om mij in en uit de bus te helpen."



