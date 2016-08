Kosovaars meisje (16) ondergedoken dag voor gedwongen uitwijzing

Door: redactie

Vandaag zouden de Kosovaarse Djellza (16) en haar vader op het vliegtuig moeten stappen voor de gedwongen ­uitwijzing naar hun geboorteland. Alleen: zover zal het niet komen. Het meisje en haar vader zijn ondergedoken.

Hun bagage staat nog steeds in het appartement van het open terugkeercentrum in het Oost-Vlaamse Zulte. Daar verblijven de 16-jarige Djellza B. en haar papa al sinds 8 augustus in afwachting van hun uitwijzing naar Kosovo. Maar van het meisje en haar vader is ondertussen geen spoor meer. Al het hele weekend nemen ze hun gsm's niet op.



Volgens bronnen zijn ze het centrum al sinds zaterdagmiddag ontvlucht. De moeder van het meisje was eerder al ondergedoken. Net vandaag vertrekt het vliegtuig richting Kosovo. De kans dat ze toch nog zullen opduiken om aan boord van het toestel te stappen, is haast onbestaande. Advocaat Maurice Mandelblat ­bevestigde gisteravond bovendien formeel aan onze redactie dat het duo was ondergedoken.



De meerderjarige broer van Djellza zit nog steeds in de gesloten instelling van Merksplas, waar hij wacht op een beveiligde terugvlucht naar ­Kosovo. De man zit in dat regime omdat hij al strafrechtelijk werd veroordeeld.



