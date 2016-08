Stefaniatunnel in Brussel opnieuw open voor het verkeer

Door: redactie

29/08/16 - 02u28

Een arbeider aan het werk in de Stefaniatunnel. © photo news.

De Brusselse Stefaniatunnel, die het Stefaniaplein het Poelaertplein verbindt, is deze nacht opnieuw geopend voor het verkeer. Dat meldt het kabinet van Brussels minister van Mobiliteit en Openbare Werken Pascal Smet (sp.a). Om de renovatie van de tunnel te vervolledigen, zijn nog bijkomende werken nodig. Deze zullen de komende weken gebeuren, maar enkel 's nachts.

Na een grondige inspectie van alle Brusselse tunnels in november 2015, zag de Brusselse regering zich genoodzaakt de Stefaniatunnel te sluiten. In februari begin dit jaar gingen de renovatiewerken van start. Deze werken omvatten de afbraak van het beschadigde beton. Nadien werden nieuwe roestvrije wapeningen bevestigd en afgedekt met spuitbeton. Daarnaast werden de wanden van de tunnel gereinigd en werd LED-verlichting geplaatst.



Complexe werf

"Een heel complexe werf is met succes afgerond", zegt minister Smet. "Ik wil alle Brusselaars, handelaars en pendelaars bedanken voor hun geduld. We hadden geen keuze, voor deze renovatie moesten we de tunnel helaas sluiten. Het was een enorme uitdaging om de werken uit te voeren en tegelijkertijd de Louizatunnel open te houden. Ik wil dan ook de hele ploeg van Brussel Mobiliteit bedanken voor hun inzet. Op basis van de technische analyse, hadden we een opening van de Stefaniatunnel voorzien aan het einde van de zomervakantie. Dat moment is nu aangebroken. Ik ben dan ook heel blij en opgelucht."



In totaal namen de werken zeven maanden in beslag en werd 1,5 miljoen euro geïnvesteerd.



Ook de andere zomerwerven zijn goed verlopen en een aantal werden zelfs vroeger gepland dan afgerond, aldus Smet. Zo eindigden de werken aan de tramsporen in de Stallestraat een week vroeger dan gepland, en zal vanaf 1 september het autoverkeer in de Rogiertunnel opnieuw normaal verlopen.