Autopsie op slachtoffer schietpartij op Waals verlovingsfeest

29/08/16

Morgenvroeg volgt een autopsie op het lichaam van de man die dit weekend overleed na een schietpartij in Spy in de Waalse gemeente Jemeppe-sur-Sambre in Namen. Dat heeft de procureur van Namen, Vincent Macq, verklaard. De schoten werden afgevuurd tijdens een verlovingsfeest, kort voor middernacht. Er viel een dode en één gewonde. Het parket van Namen verwacht een "lang en complex onderzoek".