Militairen treden "onnodig hard" en zonder politie op in Brusselse wijk Ribaucourt

PTB-parlementslid Youssef Handichi zat woensdagmiddag op een terras in de Brusselse Ribaucourt-wijk toen hij zag dat een drugsverslaafde zijn middelvinger opstak naar een vrachtwagen met daarin zes militairen. Tot zijn grote verbazing zag hij dat de militairen vervolgens "onnodig hard" en zonder politie reageerden. Handichi vraagt nu om duidelijke richtlijnen voor de militairen.

Nadat de man zijn middelvinger had opgestoken naar zes militairen, maakte hun vrachtwagen meteen rechtsomkeer. De militairen stapten uit en gingen het café binnen waar de man ondertussen was binnengestapt. "Ze plakten de man in kwestie tegen de muur. Ik ben toen tussenbeide gekomen om hen te zeggen dat ze niet bevoegd waren om dat te doen, dat ze de politie moesten bellen bij dergelijke incidenten."

Illegaal en gevaarlijk

Agenten konden uiteindelijk de gemoederen bedaren, nadat de militairen alsnog de politie hadden gebeld. Maar voor Handichi is hiermee de kous niet af. "De politie wist meteen hoe de situatie te behandelen. Zij weten wel hoe om te gaan met dergelijke mensen. De militairen, die van god-weet-waar komen en ingezet worden in wijken die ze niet kennen, reageerden niet enkel op een illegale maar ook een gevaarlijke manier. Beeld je in dat ze zonder politie en op die manier reageren bij een futiel incident met probleemjongeren, dan zouden de zaken kunnen escaleren", zegt Handichi in Le Soir.



Handichi vindt dat de richtlijnen rond interventies van militairen te onduidelijk zijn. Hij eist dat zowel op gemeentelijk als gewestelijk niveau duidelijk wordt gecommuniceerd over de bevoegdheden van de militairen.