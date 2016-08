300 meisjes houden sleepover in Kinepolis

Door: redactie

Zo'n driehonderd meisjes hebben overnacht in de cinemazalen van Kinepolis in Antwerpen. Het was de eerste keer dat er een grote meidenavond werd georganiseerd in een Kinepolis. De inspiratie voor hun sleepover vonden ze bij de populaire boekenreeks 'For Girls Only'. De meisjes keken eerst samen naar een film en waren daarna helemaal klaar voor hun girls night. "Het is de eerste keer dat wij deze sleepover organiseren. Uiteraard gaan de kinderen niet slapen in de filmzaal, want daar is het een beetje te klein voor. Maar er worden aparte ruimtes voorzien waar ze hun luchtmatras en hun slaapzak kunnen leggen. En er is een professioneel team voorzien dat de kinderen vanavond en hele de nacht zal begeleiden", zegt Frederique Naeyaert van Kinepolis.