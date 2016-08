Door: redactie

Een kwart van de Belgen geeft toe dat ze regelmatig langs het spoor wandelen ook al is dat verboden. Dat blijkt uit een enquête van Infrabel bij meer dan 1000 Belgen. Volgens Infrabel is de belangrijkste conclusie dat de Belg zich niet bewust is van het gevaarlijke gedrag op het spoordomein.