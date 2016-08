Vrouw neergestoken aan bushalte in Gent

Tijs Van Puyenbroeck

28/08/16 - 17u36 Bron: eigen berichtgeving

In de Koopvaardijlaan in Gent is deze namiddag een vrouw neergestoken. Ze is met zware verwondingen afgevoerd naar het UZ Gent, de dader zou ter plaatse zijn opgepakt door de Gentse politie. Het parket zegt dat het zware incident niets te maken heeft met terreur.