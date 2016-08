Steeds meer ondernemingen in moeilijkheden worden gered

Door: redactie

28/08/16

Het aantal ondernemingen dat een beroep doet op de Wet op de Continuïteit van de Ondernemingen (WCO) is sterk gedaald en het aantal ondernemingen in moeilijkheden dat met succes kan doorstarten, stijgt.

Dat is volksvertegenwoordiger Goedele Uyttersprot (N-VA) te weten gekomen van minister van Justitie Koen Geens (CD&V). De Wet op de Continuïteit van Ondernemingen moet ondernemingen in moeilijkheden een adempauze geven om zo een doorstart mogelijk te maken.



De jongste vijf jaar deden 4.200 bedrijven, eenmanszaken en vennootschappen, een beroep op de WCO. Hiervan had 70 procent personeel in dienst. Bij de vennootschappen was dat zelfs in 84 procent van de gevallen.



Wetswijzigingen

Ten opzichte van 2013 daalde het aantal WCO's in 2014 met 26 procent en in 2015 met 55 procent. Bij de vennootschappen is de daling het meest uitgesproken. Deden er in 2013 nog 811 ondernemingen een beroep op de WCO, dan was dit in 2014 nog 641 en in 2015 465, wat een daling betekent van 57 procent. Het verschil tussen 2012 en 2013 ten opzichte van 2014 en 2015 is groot en blijkbaar het gevolg van de wetswijzigingen op de WCO, die in 2013 werden doorgevoerd.



Doorstart

"Ook inzake de doorstart van ondernemingen - en in het bijzonder van vennootschappen met personeel - zien wij een aanzienlijke verbetering. Zo werden in 2011 277 van de 462 vennootschappen die een beroep deden op de WCO (60 procent) gered. In 2015 liep dit aantal op tot 88 procent, namelijk 229 bedrijven met personeel op een totaal van 259 die de WCO hadden aangevraagd.



Schuldherschikking

De WCO voorziet, door tussenkomst van de rechtbank van Koophandel, een tijdelijke opschorting van betaling, begeleiding door deskundigen en eventuele schuldherschikking. Een belangrijk element is de vrijwaring van de werkgelegenheid in de bedrijven in moeilijkheden.