"Asielzoeker heeft vaak niet leren zwemmen"

Door: redactie

28/08/16 - 15u05 Bron: vtmnieuws.be

video

Afgelopen vrijdag is in recreatiedomein Blaarmeersen in Gent een Afghaanse jongen van twaalf verdronken. "Het is misschien niet zo toevallig dat er net een Afghaanse jongen slachtoffer was", zegt professor Bewegingswetenschappen Kristine De Martelaer van de VUB. Uit cijfers blijkt dat kinderen met een migratie-achtergrond vaker verdrinken dan anderen, omdat zij vaak niet geleerd hebben goed te zwemmen. Bij ons zit zwemmen nog steeds in het verplichte lessenpak lichamelijke opvoeding. En dat is erg belangrijk volgens specialisten. Want ze zien duidelijk het verschil met kinderen van migranten die nooit zwemles hebben gekregen. Zeker als kinderen al ouder zijn als ze naar ons land komen, hebben ze een grote achterstand. Ze zouden daarom meer aandacht moeten krijgen tijdens de zwemles. Daarnaast moet er volgens specialisten ook voldoende aandacht zijn aan het buiten zwemmen, want nu gebeuren alle lessen. De omstandigheden zijn buiten compleet anders, want je moet rekening houden met stromingen in het water en temperatuurverschillen. Volgens specialisten zijn de laatste dagen avn het schooljaar dan ook ideaal om eens lessen buiten zwemmen te geven.