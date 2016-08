Kust blikt tevreden terug: "Goede zomer gehad"

Door: redactie

28/08/16

Het is een goeie zomer geweest aan de kust, zeker in vergelijking met het binnenland. Aan de kust scheen er tot 200 uur meer zon dan in het binnenland. En er viel 60 millimeter minder neerslag.



Vooral de laatste week heeft enorm veel goedgemaakt, want de rest van de zomer was eigenlijk heel gemiddeld: er was evenveel zon en neerslag als andere jaren. Augustus begon wel slecht, maar dat wordt nu dus ruimschoots goedgemaakt met de hittegolf.