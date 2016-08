Almaci zet zich af tegen "politici die mensen ophitsen"

Door: redactie

Meyrem Almaci. © belga.

politiek Tijdens een partijbijeenkomst in Nieuwpoort heeft Groen-voorzitster Meyrem Almaci zich vandaag afgezet tegen het politieke discours van de voorbije weken, waarin pessimisme, angst en verdeeldheid de toon voerde. Zelf wil ze een "boodschap van nieuwe hoop" uitdragen, "want tegenover de haat en de angst zetten wij menselijkheid en verbondenheid".

De groenen hielden dit weekend voor de negentiende keer hun zomerweekend. Daar haalde voorzitster Almaci uit naar de voorstellen die de afgelopen tijd werden gelanceerd, "en dit telkens onder het mom van het beschermen van normen en waarden". Ze verwees naar voorstellen zoals de invoering van een boerkiniverbod, burgemeesters de macht geven om eigenhandig mensen te laten opsluiten of agenten hun dienstwapen mee naar huis laten nemen. "De temperatuur steeg de afgelopen maanden niet alleen letterlijk. Vele politici, van rechts én links, zijn er deze zomer niet in geslaagd het hoofd koel te houden", aldus Almaci. "Wat we de laatste tijd van veel politici horen is een pessimistische visie. Veel aanbieders in angst en verdeeldheid. Veel slogans en ideetjes die goed klinken, maar niet werken. Veel politici die mensen tegen elkaar opzetten en ophitsen."

Ze benadrukte dat haar partij nooit de weg zal opgaan van "diegenen die angst gebruiken om mensen te verlammen. Groen zal nooit in de val trappen om de vrijheden waar we zo fel voor gevochten hebben, op te offeren." Desondanks noemde ze zichzelf hoopvol. Volgens haar is het merendeel van de Vlamingen die verdeeldheid en polarisatie beu. "Daar hebben wij als politici een verpletterende verantwoordelijkheid. Wie keer op keer een zondebok zoekt, is net als de pestende bullebak op de speelplaats. Dat is niet het land dat ik ken."



Ze hield haar partijgenoten voor dat we voor een fundamenteel jaar staan, over hoe onze samenleving er gaat uitzien. "Het is tijd voor nieuwe hoop voor onze samenleving. Want tegenover de haat en de angst zetten wij menselijkheid en verbondenheid. Het is tijd voor een ander geluid."