Motorrijdster (48) komt om bij ongeval in Opbrakel

28/08/16 - 13u22

Bij een verkeersongeval gisteravond op de Ronsesestraat in het Oost-Vlaamse Opbrakel is een vrouw van 48 jaar om het leven gekomen. Nancy Papegnies werd frontaal aangereden door een auto, die vermoedelijk na een stuurfout van de chauffeur van zijn rijstrook afweek. De vrouw is ter plaatse overleden.