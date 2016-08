Antwerpse politie zoekt overvaller met neppistool

Door: redactie

28/08/16 - 15u03 Bron: Belga

© thinkstock.

Een 48-jarige winkelbediende van een bakkerij in de Tentoonstellingslaan in Antwerpen is gisterennamiddag bedreigd door een overvaller met een neppistool. De man kon vluchten, maar zonder buit. De politie is een onderzoek gestart.