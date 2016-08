IJzerwake: "Vlaanderen heeft nood aan een Vlaamse beweging 2.0"

Door: redactie

"Waar Vlaanderen nood aan heeft, is een Vlaamse beweging 2.0. De IJzerwake doet een warme oproep aan het Vlaamse middenveld om zich ernstig te buigen over een stappenplan richting Vlaamse Republiek." Dat zei voorzitter Wim De Wit zondag op de 15de IJzerwake aan het monument voor de gebroeders Van Raemdonck in Steenstrate (Ieper).

De IJzerwake werd destijds door radicale Vlaamsgezinden opgericht uit onvrede met de koers van de toenmalige IJzerbedevaart, die intussen verdwenen is. Zoals elk jaar tekenden de meeste Vlaams Belangverkozenen present in Steenstrate. Ook enkele N-VA-verkozenen, zoals Kamerlid Brecht Vermeulen, zakten af naar de wake.



Met een 3.650 aanwezigen volgens de organisatoren was er ondanks het mooie weer duidelijk minder volk aanwezig op de weide. Gastspreker dit jaar was Bart Laeremans, gedurende 19 jaar parlementslid voor Vlaams Blok/Belang, maar intussen uit de partij gestapt.



Voor voorzitter Wim De Wit moeten de Vlamingen niet wachten op de politieke partijen. Als het gaat om de natie moeten we één zijn en aan hetzelfde zeel trekken. "We moeten zelf het initiatief nemen en de onafhankelijkheid van Vlaanderen actief voorbereiden. Begin in wijken en buurten, op het werk en in de scholen. Smeed plannen voor acties, campagnes en referenda. Doe als de Catalanen, maar dan anders, op zijn Vlaams", riep hij op.



Voor De Wit is er communautair meer te melden dan de koelkast, waarbij "de Franstaligen agressief terrein ten nadele van Vlaanderen proberen in te nemen". Hij verwees naar de artsencontingentering, waarbij minister Maggie De Block (Open Vld) zich "opwierp als grote Vlaams Waalse verzoenster door honderden Vlaamse RIZIV-nummers in de onverzadigbare Waalse put te gooien". Ook minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) moest het ontgelden omdat hij "de verkrachting van de taalwetten in Brussel blauw blauw" laat