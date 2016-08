Busje met andersvaliden over de kop op E40

Siebe De Voogt

Op de E40 in Jabbeke is kort voor de middag een busje met mensen met een beperking over de kop gegaan. De groep kwam van een opvangcentrum voor andersvaliden uit Bergen, dat met twee busjes op weg was naar de kust.